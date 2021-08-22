Мевлют Чавушоглу примет участие в "Крымской платформе"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу примет участие в саммите "Крымская платформа".
Как передает Report, об этом сообщил МИД республики.
"Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отправится с визитом в Украину, чтобы принять участие в саммите "Крымской платформы", который пройдет 23 августа 2021 года в Киеве", - говорится в распространенном заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
"Крымская платформа" была создана президентом Украины Владимиром Зеленским для координации усилий всего мира по возвращению Крыма под украинское правление.