Мевлют Чавушоглу примет участие в "Крымской платформе"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу примет участие в саммите "Крымская платформа".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу примет участие в саммите "Крымская платформа".

Как передает Report, об этом сообщил МИД республики.

"Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отправится с визитом в Украину, чтобы принять участие в саммите "Крымской платформы", который пройдет 23 августа 2021 года в Киеве", - говорится в распространенном заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

"Крымская платформа" была создана президентом Украины Владимиром Зеленским для координации усилий всего мира по возвращению Крыма под украинское правление.