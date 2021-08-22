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Мевлют Чавушоглу примет участие в "Крымской платформе"

Мевлют Чавушоглу примет участие в "Крымской платформе" Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу примет участие в саммите "Крымская платформа".
В регионе
22 августа 2021 г. 12:10
Мевлют Чавушоглу примет участие в Крымской платформе
Мевлют Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу примет участие в саммите "Крымская платформа".

Как передает Report, об этом сообщил МИД республики.

"Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отправится с визитом в Украину, чтобы принять участие в саммите "Крымской платформы", который пройдет 23 августа 2021 года в Киеве", - говорится в распространенном заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

"Крымская платформа" была создана президентом Украины Владимиром Зеленским для координации усилий всего мира по возвращению Крыма под украинское правление.

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Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu "Krım platforması"nda iştirak edəcək

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