Мевлют Чавушоглу прибыл в Пакистан

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Пакистан для участия на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, посвященном гуманитарной ситуации в Афганистане.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Пакистан для участия на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, посвященном гуманитарной ситуации в Афганистане.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в Twitter .

"Мы находимся в братском Пакистане, чтобы присутствовать на встрече министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества по Афганистану и для поддержания двусторонних контактов", - написал М.Чавушоглу в социальной сети.