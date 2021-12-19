Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Пакистан для участия на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, посвященном гуманитарной ситуации в Афганистане.
Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в
"Мы находимся в братском Пакистане, чтобы присутствовать на встрече министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества по Афганистану и для поддержания двусторонних контактов", - написал М.Чавушоглу в социальной сети.