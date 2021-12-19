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Мевлют Чавушоглу прибыл в Пакистан

Мевлют Чавушоглу прибыл в Пакистан Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Пакистан для участия на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, посвященном гуманитарной ситуации в Афганистане.
В регионе
19 декабря 2021 г. 00:10
Мевлют Чавушоглу прибыл в Пакистан

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Пакистан для участия на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, посвященном гуманитарной ситуации в Афганистане.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Мы находимся в братском Пакистане, чтобы присутствовать на встрече министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества по Афганистану и для поддержания двусторонних контактов", - написал М.Чавушоглу в социальной сети.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMövlud Çavuşoğlu Pakistana səfər edib

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