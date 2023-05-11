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Мевлют Чавушоглу поделился подробностями визита в Москву

Мевлют Чавушоглу поделился подробностями визита в Москву "Вчера я встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Затем мы провели четырехстороннюю встречу с участием коллег из Ирана и Сирии".
В регионе
11 мая 2023 г. 11:48
Мевлют Чавушоглу поделился подробностями визита в Москву

"Вчера я встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Затем мы провели четырехстороннюю встречу с участием коллег из Ирана и Сирии".

Как сообщает Report, об этом в интервью A Haber заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он подчеркнул, что Турция поддерживает территориальную целостность Сирии: "Наша цель - очистить Сирию от террористов. Страна сейчас нуждается в гуманитарной поддержке".

Чавушоглу заявил, что необходимо создать безопасный механизм для возвращения сирийцев в свою страну: "Мы также договорились о продолжении подобных встреч".

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Версия на английском языке Mevlut Cavusoglu reveals details of his visit to Moscow
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu Moskva səfərinin detallarını açıqlayıb

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