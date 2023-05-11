Мевлют Чавушоглу поделился подробностями визита в Москву

"Вчера я встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Затем мы провели четырехстороннюю встречу с участием коллег из Ирана и Сирии".

"Вчера я встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Затем мы провели четырехстороннюю встречу с участием коллег из Ирана и Сирии".

Как сообщает Report, об этом в интервью A Haber заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он подчеркнул, что Турция поддерживает территориальную целостность Сирии: "Наша цель - очистить Сирию от террористов. Страна сейчас нуждается в гуманитарной поддержке".

Чавушоглу заявил, что необходимо создать безопасный механизм для возвращения сирийцев в свою страну: "Мы также договорились о продолжении подобных встреч".