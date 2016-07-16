Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поблагодарил граждан страны за проявленную активную позицию во время попытки военного переворота.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение министр разместил на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Мы благодарим наш народ, который отстоял демократию, выйдя на улицы в стране и за рубежом. Турецкий народ не допустил военного переворота против нашего единства, целостности и демократии и отстоял свою волю", - говорится в сообщении.

По словам главы ведомства, причастные к случившемуся будут немедленно привлечены к правосудию.