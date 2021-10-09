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Чавушоглу ответил на обвинения Байдена

Чавушоглу ответил на обвинения Байдена "Пусть США откажутся от неправильной политики, которую они проводят, а не обвиняют Турцию”.
В регионе
9 октября 2021 г. 14:35
Чавушоглу ответил на обвинения Байдена

"Пусть США откажутся от неправильной политики, которую они проводят, а не обвиняют Турцию”.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции со своим венесуэльским коллегой.

Отвечая на вопрос журналиста о письме президента США Джозефа Байдена в Конгресс, Чавушоглу сказал:

“Власти США, направляя письмо в Конгресс или информируя американский народ, не говорят правду. Кроме того, эта власть должна вести себя честно как с народом, так и с Конгрессом”.

"Это как будто скопированное письмо. Такие заявления были и раньше. США очень хорошо знают, что нет никакой разницы между террористическими организациями PKK и YPG. Но они очень хорошо поддерживают эту террористическую группировку в Сирии. А по законам США - это преступление. Мы знаем, что основной целью США в Сирии была не борьба с ИГИЛ. Единственная сила в мире, которая борется против ИГИЛ - это наша армия", - сказал М.Чавушоглу.

Отметим, что США направили в Конгресс обращение о продлении срока пребывания своих войск в Сирии.

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Версия на английском языке Turkey’s top diplomat responds to Biden's accusations
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu Cozef Baydenin iddialarına cavab verib

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