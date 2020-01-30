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Мевлют Чавушоглу ответил греческому депутату

Мевлют Чавушоглу ответил греческому депутату

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отреагировал на то, как депутат парламента Греции Иоаннис Лагос порвал флаг Турции.

Как сообщает Report, об этом М.Чавушоглу поделился в своем Twitter.

Поделившись фотографией турецкого флага, он написал: "Расисты лучше всех знают, как мы ломали и бросали в море руки, которые поднимались на наш славный флаг. Им лучше не переходить черту. Европа должна сказать нет антиисламской пропаганде и расизму".

Отметим, что во время обсуждения в Европарламенте ситуации с беженцами на греческих островах греческий депутат Иоаннис Лагос порвал турецкий флаг. Он сказал, что положение граждан Греции никого не интересует, все обсуждают положение беженцев.

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