Мевлют Чавушоглу ответил греческому депутату

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отреагировал на то, как депутат парламента Греции Иоаннис Лагос порвал флаг Турции.

Как сообщает Report, об этом М.Чавушоглу поделился в своем Twitter.

Поделившись фотографией турецкого флага, он написал: "Расисты лучше всех знают, как мы ломали и бросали в море руки, которые поднимались на наш славный флаг. Им лучше не переходить черту. Европа должна сказать нет антиисламской пропаганде и расизму".

Отметим, что во время обсуждения в Европарламенте ситуации с беженцами на греческих островах греческий депутат Иоаннис Лагос порвал турецкий флаг. Он сказал, что положение граждан Греции никого не интересует, все обсуждают положение беженцев.