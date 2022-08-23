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Мевлют Чавушоглу: Операциям против PKK/YPG противятся страны с противоречивыми интересами

Мевлют Чавушоглу: Операциям против PKK/YPG противятся страны с противоречивыми интересами "Территориальная целостность Сирии важна для нас. Необходимо определить цель и задачи диалога. Диалог должен быть ориентирован на результат".
В регионе
23 августа 2022 г. 11:55
Мевлют Чавушоглу: Операциям против PKK/YPG противятся страны с противоречивыми интересами

"Территориальная целостность Сирии важна для нас. Необходимо определить цель и задачи диалога. Диалог должен быть ориентирован на результат".

Как сообщает Report, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал об этом в интервью телеканалу "Haber Global".

"Операциям против PKK/YPG противятся страны с противоречивыми интересами: США, Россия и Иран. Однако наши операции важны для стабильности и суверенитета Сирии. Если у внутреннего режима есть силы для этого, давайте поддержим его. Но у них нет таких сил. Террористы будут становиться сильнее. Это угроза для всех нас. Я могу понять некоторые страны, но не понимаю зачем сирийский режим выступает против проведения операций. Нам нужно продолжить борьбу".

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Версия на английском языке Turkish FM: Countries with conflicting interests oppose operations against PKK/YPG
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: "PKK/YPG-yə qarşı əməliyyatlara maraqları bir-birinə zidd olan ölkələr qarşı çıxır"

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