Мевлют Чавушоглу обратился к странам НАТО: Вы должны быть рядом с Турцией

Продовольственный и энергетический кризис, вызванный войной в Украине, продемонстрировал наши слабые стороны.

Продовольственный и энергетический кризис, вызванный войной в Украине, продемонстрировал наши слабые стороны.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил 29 ноября на заседании Совета министров иностранных дел стран НАТО в столице Румынии Бухаресте.

По его словам, на угрозы нужно реагировать коллективно: "Союзники должны быть рядом с Турцией также в борьбе с терроризмом".

Глава МИД отметил, что Турция продолжает поддерживать Украину: "Мы стремимся к достижению справедливого мира. "Зерновое соглашение", обмен пленными, а также предоставление площадки для встречи сторон - проявление наших инициатив".