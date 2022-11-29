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Мевлют Чавушоглу обратился к странам НАТО: Вы должны быть рядом с Турцией

Мевлют Чавушоглу обратился к странам НАТО: Вы должны быть рядом с Турцией Продовольственный и энергетический кризис, вызванный войной в Украине, продемонстрировал наши слабые стороны.
В регионе
29 ноября 2022 г. 14:48
Мевлют Чавушоглу обратился к странам НАТО: Вы должны быть рядом с Турцией

Продовольственный и энергетический кризис, вызванный войной в Украине, продемонстрировал наши слабые стороны.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил 29 ноября на заседании Совета министров иностранных дел стран НАТО в столице Румынии Бухаресте.

По его словам, на угрозы нужно реагировать коллективно: "Союзники должны быть рядом с Турцией также в борьбе с терроризмом".

Глава МИД отметил, что Турция продолжает поддерживать Украину: "Мы стремимся к достижению справедливого мира. "Зерновое соглашение", обмен пленными, а также предоставление площадки для встречи сторон - проявление наших инициатив".

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Версия на английском языке Mevlut Cavusoglu to NATO states: Allies must be with Turkiye in fighting terrorism
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu NATO ölkələrinə çağırış edib: “Türkiyənin yanında olmalısınız”

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