Мевлют Чавушоглу: мы верим в нашего президента, в Республиканский союз

Итоги результатов будут прекрасными, мы верим в нашего президента, в Республиканский союз.

Итоги результатов будут прекрасными, мы верим в нашего президента, в Республиканский союз.

Как передает Report , об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя прошедшие в стране президентские и парламентские выборы.

Глава МИД выразил благодарность всем, кто напряженно работал в рамках избирательного процесса.

"Подсчет голосов продолжается, все будет хорошо", - оптимистично подытожил М.Чавшуоглу.

Отметим, что голосование в рамках президентских и парламентских выборов в Турции завершилось в 17:00 (18:00 по бакинскому времени).

На территории страны действовало более 191 тысячи избирательных участков. В целом в рамках процесса был зарегистрирован 64 млн 113 тыс. 941 избиратель, из них сегодня в стране планировалось голосование 60 млн 697 тыс. 843 человек. Проживающие за границей 3 млн 416 тыс. 98 избирателей отдали свои голоса несколько дней назад.

На пост главы государства претендуют три политика – действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata İttifakı ("Коалиция Ататюрка") Синан Оган. Четвертый кандидат – председатель Партии отечества Мухаррем Индже за три дня до выборов заявил о выходе из президентской гонки.

Одновременно с президентскими выборами в 87 избирательных округах прошли выборы в 600-местное Великое национальное собрание. В борьбе за парламентские кресла участвуют 36 партий.