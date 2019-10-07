Мевлют Чавушоглу: Мы стремимся зачистить север Сирии от террористов

"Мы решительны в стремлении зачистить север Сирии от террористов, защитив тем самым безопасность нашей страны".

Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"С момента возникновения сирийского кризиса мы поддержали и впредь будем поддерживать территориальную целостность этой страны. Мы решительны в стремлении зачистить регион от террористов, чтобы обезопасить свою страну. Мы намерены и далее участвовать в процессе создания мира и стабильности в Сирии", - подчеркнул М.Чавушоглу.

Отметим, что 6 октября стало известно о том, что Америка дала согласие на проведение Турцией антитеррористической операции на севере Сирии, однако американские военнослужащие в ней участвовать не будут. Согласно распространившейся информации, американские миротворцы уже покинули сирийско-турецкую границу.