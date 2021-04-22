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Мевлют Чавушоглу и Давид Залкалиани обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе

Мевлют Чавушоглу и Давид Залкалиани обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе Текущие процессы и вопросы безопасности на Южном Кавказе обсуждались на встрече министров иностранных дел Грузии и Турции Мевлют Чавушоглу и Давида Залкалиани в Бухаресте, Румыния
В регионе
22 апреля 2021 г. 22:42
Мевлют Чавушоглу и Давид Залкалиани обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе
​​​​​​​Давид Залкалиани и Мевлют Чавушоглу

Текущие процессы и вопросы безопасности на Южном Кавказе обсуждались на встрече министров иностранных дел Грузии и Турции Мевлют Чавушоглу и Давида Залкалиани в Бухаресте, Румыния.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщает МИД Грузии.

Стороны подчеркнули важность поддержания мира для развития региона.

Министры еще раз приветствовали инициативу Тбилиси о создании платформы мира Азербайджан-Грузия-Армения.

В ходе встречи грузинская сторона подтвердила позицию Тбилиси по различным региональным форматам и подчеркнула важность позиции, основанной на уважении территориальной целостности и суверенитета всех вовлеченных сторон.

Мевлют Чавушоглу и Давид Залкалиани также обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины, а также оккупированных территорий Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu və David Zalkaliani Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyi müzakirə etdilər

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