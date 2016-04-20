Мевлют Чавушоглу: Есть проблемы с выделением ЕС Турции 3 млрд. долларов на прием беженцев

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что с выделением Евросоюзом Турции 3 миллиардов евро в рамках миграционного соглашения существуют проблемы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Есть проблемы с выделением ЕС Турции 3 миллиардов долларов на прием беженцев. Если деньги будут выделяться под конкретные проекты, то что будет с этими людьми (беженцами) в течение двух лет? ЕС следует быть более прагматичным. В выполнении этой части соглашения есть затруднения, в отличие от других частей", - заявил Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

Напомним, лидеры стран-членов ЕC и премьер-министр Турции 18 марта заключили соглашение, договорившись возвращать всех нелегалов, прибывших через Турцию в Грецию, в обмен на безвизовый режим для турецких граждан, 3 миллиарда евро и прием в ЕС сирийских беженцев из Турции.