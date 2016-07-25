Глава МИД Турции призвал Кыргызстан изменить отношение к Фетхуллаху Гюлену

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу позвонил министру иностранных дел Кыргызстана Эрлану Абдылдаеву и попросил изменить отношение к руководителю террористической организации Фетхуллаху Гюлену (FETÖ). Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Ранее М.Чавушоглу во время митинга в поддержку демократии в Аланье напомнил, что после попытки госпереворота в Турции, некоторые страны, такие как Азербайджан, начали предпринимать шаги против Ф.Гюлена.

"Кыргызстан это одно из мест, где банда Гюлена очень сильна. Я сказал своему кыргызскому брату, что если они не предпримут шаги против них, мы пересмотрим свои взгляды. Наше ожидание от наших братьев заключается в том, чтобы они не защищали тех, кто стоял за попыткой госпереворота", - отметил он.

Согласно информации СМИ, в Кыргызстане школы Ф.Гюлена работают под маркой "Себат", которая включает в себя многочисленные школы и лицеи по всей стране.