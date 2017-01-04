 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мевлют Чавушоглу: Известно, кто совершил теракт в Стамбуле

    Страна продолжит борьбу с террористическими организациями

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Личность человека, совершившего теракт в Стамбуле, известна.

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в агентстве Anadolu сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

    По его словам, МВД, минюст и другие соответствующие структуры Турции проводят работу по поимке организаторов теракта. При этом министр не назвал имени террориста.

    Глава МИД Турции добавил, что страна продолжит борьбу с террористическими организациями, "будь это "Исламское государство", ПКК или FETÖ".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi