Мевлют Чавушоглу: Известно, кто совершил теракт в Стамбуле

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Личность человека, совершившего теракт в Стамбуле, известна.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в агентстве Anadolu сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, МВД, минюст и другие соответствующие структуры Турции проводят работу по поимке организаторов теракта. При этом министр не назвал имени террориста.

Глава МИД Турции добавил, что страна продолжит борьбу с террористическими организациями, "будь это "Исламское государство", ПКК или FETÖ".