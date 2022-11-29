О нас

Мевлуд Чавушоглу находится с визитом в Румынии

Мевлуд Чавушоглу находится с визитом в Румынии Министр иностранных дел Турции Мевлуд Чавушоглу находится с визитом в столице Румынии Бухаресте.
В регионе
29 ноября 2022 г. 00:16
Мевлуд Чавушоглу находится с визитом в Румынии

Министр иностранных дел Турции Мевлуд Чавушоглу находится с визитом в столице Румынии Бухаресте.

Как сообщает Report, об этом глава МИД сообщил в Twitter.

Визит дипломата в балканскую страну связан с его участием во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

Отметим, что двухдневная встреча министров иностранных дел 30 стран НАТО неслучайно состоится 29-30 ноября в Румынии. Руководство организации таким образом демонстрирует поддержку восточного фланга НАТО и Черноморского региона, на который направлено особое внимание Североатлантического альянса после нападения России на Украину.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu NATO XİN başçılarının toplantısına qatılmaq üçün Rumıniyada səfərdədir

Самое важное

Начальник Генштаба азербайджанской армии отправился в США
Начальник Генштаба азербайджанской армии отправился в США
28 ноября 2022 г. 17:53
Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе
Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе
28 ноября 2022 г. 13:35
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
28 ноября 2022 г. 13:34
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
27 ноября 2022 г. 17:46
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу
26 ноября 2022 г. 17:04
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
26 ноября 2022 г. 15:41
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии
26 ноября 2022 г. 14:35
Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44
Перехвачен квадрокоптер незаконных армянских вооруженных формирований
ФотоПерехвачен квадрокоптер незаконных армянских вооруженных формирований
26 ноября 2022 г. 13:15
Президент принял участие в международной конференции Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика
ФотоПрезидент принял участие в международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика"
26 ноября 2022 г. 03:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi