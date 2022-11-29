Мевлуд Чавушоглу находится с визитом в Румынии

Министр иностранных дел Турции Мевлуд Чавушоглу находится с визитом в столице Румынии Бухаресте.

Министр иностранных дел Турции Мевлуд Чавушоглу находится с визитом в столице Румынии Бухаресте.

Как сообщает Report, об этом глава МИД сообщил в Twitter .

Визит дипломата в балканскую страну связан с его участием во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

Отметим, что двухдневная встреча министров иностранных дел 30 стран НАТО неслучайно состоится 29-30 ноября в Румынии. Руководство организации таким образом демонстрирует поддержку восточного фланга НАТО и Черноморского региона, на который направлено особое внимание Североатлантического альянса после нападения России на Украину.