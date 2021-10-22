Мэтью Брайза: Задержание Саакашвили - не мудрый политический шаг

Задержание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не является мудрым политическим шагом.

Задержание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не является мудрым политическим шагом.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в интервью грузинскому агентству Interpressnews заявил старший научный сотрудник "Атлантического совета", бывший посол США в Азербайджане, международный эксперт Мэтью Брайза.

По его словам, любой политический лидер в мире несет ответственность за свои действия: "Саакашвили знал, что его решение очень рискованно. Зная, что его арестуют, он посчитал правильным вернуться в Грузию".

M.Брайза подчеркнул, что арест лидера оппозиции и в то же время бывшего президента страны создает проблемы и воспринимается миром как политически мотивированный арест: "Это создает ряд проблем для правительства и приводит к кризису в стране".

М.Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси. Политик, содержащийся в тюрьме № 12 в Рустави, называет себя политзаключенным и требует освобождения. С этим требованием он уже 22-й день проводит голодовку.