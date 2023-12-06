Мэт Уотли: Почему Британия тратит силы и средства на страну, где избивают ее футбольных фанатов?

Бывший британский дипломат Мэт Уотли в своей статье, опубликованной на сайте газеты Express, задался вопросом, зачем Великобритании помогать правительству Армении – страны, которая, похоже, не любит Великобританию и явно хочет опять стать советским госуда

Бывший британский дипломат Мэт Уотли задался вопросом, зачем его государству помогать правительству Армении – страны, которая, похоже, не любит Великобританию и явно хочет опять стать "советской".

Как сообщает Report, своими мыслями по этому поводу он поделился в статье, опубликованной на сайте газеты Express.

"Прежде чем Великобритания потратит деньги на "улучшение управления" в далекой стране, нам, вероятно, следует задаться вопросом, будет ли это успешным", - пишет Мэт Уотли, ветеран британской армии и опытный дипломат, ранее возглавлявший офис Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донецке, миссию наблюдателей ЕС в Грузии на Кавказе, а также бывший представитель ОБСЕ в бывшей Югославии.

Как отмечает М.Уотли, Армения, будучи полноправным членом ЕАЭС (Евразийского экономического союза) – подражателем торгового блока ЕС, а также полноправным членом российского военного альянса ОДКБ, не имеет ничего общего с Великобританией.

"В настоящее время Великобритания вкладывает огромное количество времени, денег налогоплательщиков и дипломатических ресурсов в так называемый "Стратегический диалог Великобритания-Армения", целью которого является улучшение управления и военного потенциала Армении. Как щедро с нашей стороны! Но если мы спросим, есть ли вероятность успеха?, то поймем, что эти драгоценные ресурсы лучше потратить в другом месте".

В своей статье М.Уотли также напоминает о недавнем инциденте в Ереване, закончившимся избиением британских футбольных фанатов армянской полицией: "На прошлой неделе 32 валлийских футбольных фаната были арестованы в Армении во время отборочного матча чемпионата мира безо всякой причины. Одного из них армянские полицейские избили, других держали под стражей в течение 24 часов, несмотря на то что они не совершали ничего противоправного".

"Если мы тратим британские ресурсы на другую страну, должны быть какие-то признаки того, что эта страна тоже прилагает некоторые усилия, чтобы пойти нам навстречу. Но Армения, похоже, не желает и не способна на это, чтобы помочь себе", - отмечает бывший дипломат.

В своей статье он также напоминает, что между Арменией и ее соседом Азербайджаном идет процесс нормализации: "Азербайджан является страной, которая сегодня перекачивает газ в Европу, заменяя российские поставки, сократившиеся с началом войны в Украине. Этот газ добывается и перекачивается британским энергетическим гигантом BP, а Британия является крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане".

"Именно так выглядит настоящее стратегическое партнерство, и Великобритании следует использовать его, чтобы помочь заключить мирное соглашение между этими двумя издавна враждовавшими странами. Лучший способ для Армении вырваться из жестких объятий России – это партнерство со своим более богатым и могущественным соседом. Это и должно быть в центре внимания британских усилий, а не вливание помощи в черную дыру, называемую "реформой управления", - отмечает М.Уотли.