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Местных жителей и туристов в отелях Мармариса эвакуируют из-за лесного пожара

Местных жителей и туристов в отелях Мармариса эвакуируют из-за лесного пожара Власти в турецком Мармарисе приступили к эвакуации местных жителей и туристов из отелей в районе, где бушует сильный лесной пожар. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает телеканал NTV.
В регионе
29 июля 2021 г. 16:43
Местных жителей и туристов в отелях Мармариса эвакуируют из-за лесного пожара

Власти в турецком Мармарисе приступили к эвакуации местных жителей и туристов из отелей в районе, где бушует сильный лесной пожар. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает телеканал NTV.

Как ранее заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе Мармариса.

Телеканал показывает кадры, на которых видно, что лес горит в непосредственной близости от жилых домов и отелей. Отмечается, что их эвакуация идет в профилактических целях. Направление ветра дает надежду, что огонь не доберется до зданий.

В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали.

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