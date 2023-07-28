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Меру пресечения изменили участвовавшему в потасовке в НС армянскому депутату

Меру пресечения изменили участвовавшему в потасовке в НС армянскому депутату Мера пресечения в отношении депутата парламента Армении от фракции "Айастан" Мгера Саакяна изменена с подписки о невыезде на залог.
В регионе
28 июля 2023 г. 15:47
Меру пресечения изменили участвовавшему в потасовке в НС армянскому депутату

Мера пресечения в отношении депутата парламента Армении от фракции "Айастан" Мгера Саакяна изменена с подписки о невыезде на залог.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил адвокат Рубен Меликян.

Спор между депутатами Владимиром Варданяном (фракция "Гражданский договор") и Мгером Саакяном (фракция "Айастан"), переросший в потасовку, произошел на закрытом заседании в парламенте Армении 31 марта. В результате Варданян обратился за медпомощью.

"Мы ходатайствовали об отмене меры пресечения либо замене на залог. Судья отклонил первое и удовлетворит второе", - отметил Меликян.

Напомним, Саакяну предъявлено обвинение по части 1 статьи 297 (хулиганство) и пункту 7 части 2 статьи 171 (причинение легкого вреда здоровью) Уголовного кодекса Армении. Оппозиционера уже лишили депутатской неприкосновенности.

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