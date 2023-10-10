Мэром Еревана избран кандидат от правящей партии Армении

Совет старейшин Еревана избрал кандидата от партии "Гражданский договор" Тиграна Авиняна мэром Еревана. Голосование состоялось на первом заседании Совета старейшин армянской столицы.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
В заседании участвовали 37 из 65 членов Совета старейшин, что обеспечило кворум. Была выдвинута только одна кандидатура - Авиняна. За него проголосовали 32 члена Совета старейшин. Против выступили 5 человек. Воздержавшихся не было, недействительных бюллетеней тоже.
В предвыборный период проходили жаркие дебаты с конкурентами, но Авинян теперь может констатировать, что предвыборные программы во многом были идентичными. Эти программы касались развития Еревана, улучшения транспортной сети, благоустройства территорий, внедрения различных инфраструктурных проектов.
Блок Андраника Теваняна "Мать Армения" и партия экс-мэра Айка Марутяна "Национальный прогресса" решили не участвовать в первом заседании, чтобы провалить его и провести повторные выборы. Лидер "Общественного голоса" Вардан Гукасян заявил, что выступает против повторных выборов и поддержит кандидата действующей власти.
Выборы в Совет старейшин Еревана прошли 17 сентября. В Совет старейшин прошли пять политических сил.