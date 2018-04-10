Меркель заявила о встрече с лидерами Украины и Франции без России

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Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявила, что в мае в Ахене может пройти встреча лидеров ФРГ, Украины и Франции без России, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Украинский президент будет находиться в Ахене, возможно, состоится короткая встреча, мы говорили об этом, со мной и президентом [Франции Эммануэлем] Макроном, но это, конечно, не "нормандский формат", потому что в "нормандский формат" входят четыре человека. Российский президент не приедет в Ахен", - сказала она.

Ранее СМИ со ссылкой на информированные источники в Киеве писали, что саммит по Донбассу может пройти без участия российской стороны.