Ангела Меркель предложила Турции помощь в борьбе с терроризмом

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель предложила Турции оказать помощь в борьбе с терроризмом. Как сообщает Report со ссылкой на DW, об этом глава немецкого правительства сообщила президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в телефонном разговоре, сообщила заместитель пресс-секретаря правительства Ульрике Деммер.

По ее словам, канцлер Германии и президент Турции договорились углубить сотрудничество в борьбе с терроризмом. Кроме того, Меркель предложила оказать медицинскую помощь пострадавшим в результате теракта в Стамбуле.

Теракт осудили также президент ФРГ Йоахим Гаук, министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер и министр обороны Урсула фон дер Ляйен.

Вечером 10 декабря у стадиона футбольного клуба "Бешикташ" в центре Стамбула был совершен двойной теракт, в результате которого погибли 39 человек, 154 получили ранения. Два взрыва прогремели вскоре после завершения матча, в котором игроки "Бешикташа" встретились с футболистами другого турецкого клуба "Бурсаспор". Большинство погибших - полицейские.