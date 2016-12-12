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    Ангела Меркель предложила Турции помощь в борьбе с терроризмом

    Канцлер Германии и президент Турции договорились углубить сотрудничество в борьбе с терроризмом

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель предложила Турции оказать помощь в борьбе с терроризмом. Как сообщает Report со ссылкой на DW, об этом глава немецкого правительства сообщила президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в телефонном разговоре, сообщила заместитель пресс-секретаря правительства Ульрике Деммер. 

    По ее словам, канцлер Германии и президент Турции договорились углубить сотрудничество в борьбе с терроризмом. Кроме того, Меркель предложила оказать медицинскую помощь пострадавшим в результате теракта в Стамбуле.

    Теракт осудили также президент ФРГ Йоахим Гаук, министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер и министр обороны Урсула фон дер Ляйен.

    Вечером 10 декабря у стадиона футбольного клуба "Бешикташ" в центре Стамбула был совершен двойной теракт, в результате которого погибли 39 человек, 154 получили ранения. Два взрыва прогремели вскоре после завершения матча, в котором игроки "Бешикташа" встретились с футболистами другого турецкого клуба "Бурсаспор". Большинство погибших  - полицейские. 

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