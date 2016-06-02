Ангела ​Меркель: Германию и Турцию многое связывает

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Правительство ФРГ намерено способствовать установлению диалога между Турцией и Арменией, в том числе, по вопросу осмысления событий, произошедших в Османской империи.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя принятие бундестагом резолюции о "геноциде армян".

"Германию и Турцию многое связывает", - отметила она, напомнив, что в ФРГ проживает около 3 млн. граждан, которые имеют турецкие корни. "Поэтому я и все правительство ФРГ намерены внести вклад в установление диалога между Арменией и Турцией", - сказала Меркель.