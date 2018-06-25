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    Меркель поздравила Эрдогана с победой на выборах

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила в понедельник Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на посту президента Турции и напомнила, что обе страны "связывает многолетняя дружба".

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в телеграмме канцлера.

    "Я сердечно поздравляю вас с переизбранием. Разносторонние отношения между нашими странами характеризуют интенсивный обмен и тесные личные связи между нашими гражданами", - подчеркнула Меркель.

    Канцлер особо отметила, что Германия "хочет быть партнером стабильной и плюралистической Турции", в которой будет происходить укрепление демократии и соблюдаться принципы правового государства. Она также напомнила, что перемены на Ближнем Востоке и массовая миграция в значительной мере затронули ФРГ и Турцию.

    "Я буду рада вместе с вами и впредь способствовать развитию и укреплению сотрудничества между нашими странами", - говорится в телеграмме.

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