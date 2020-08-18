О нас
Report Georgia

Меркель и Путин обсудили ситуацию в Беларуси

Меркель и Путин обсудили ситуацию в Беларуси Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси в рамках телефонного разговора
В регионе
18 августа 2020 г. 14:12
Меркель и Путин обсудили ситуацию в Беларуси
0 : 00
0 : 00

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси в рамках телефонного разговора.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политических заключённых и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис", - приводит его слова ТАСС.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что канцлер ФРГ звонила ему, чтобы "поговорить".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Merkel and Putin discuss situation in Belarus

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане 112 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане 112 новых случаев заражения COVID-19
16 августа 2020 г. 16:36
Китай и Россия будут совместно испытывать вакцину от коронавируса
Китай и Россия будут совместно испытывать вакцину от коронавируса
16 августа 2020 г. 13:47
В США разрешили применять новый тест на COVID-19 по образцу слюны
В США разрешили применять новый тест на COVID-19 по образцу слюны
16 августа 2020 г. 07:28
Лекарство от рассеянного склероза подавило ВИЧ
Лекарство от рассеянного склероза подавило ВИЧ
16 августа 2020 г. 06:26
Что происходит с турецкой лирой?
Что происходит с турецкой лирой?
17 августа 2020 г. 13:26
В Азербайджане запущена новая система обмена новостями
В Азербайджане запущена новая система обмена новостями
14 августа 2020 г. 15:10
Мошенники поневоле или как спасаются обманутые вкладчики
Мошенники поневоле или как спасаются обманутые вкладчики
13 августа 2020 г. 15:32
Волны заболеваемости COVID-19 могут повторяться ежегодно до 2025
Волны заболеваемости COVID-19 могут повторяться ежегодно до 2025
16 августа 2020 г. 05:37
Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Беларуси
Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Беларуси
16 августа 2020 г. 15:01
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
15 августа 2020 г. 10:31

Последние новости

15:42
Бой с тенью на рынке подакцизной продукции Бизнес
15:32
Выдвинуты обвинения водителю, ставшему виновником гибели азербайджанцев  В регионе
15:15
ФотоПолиция провела рейды в столичных кафе и ресторанах  Происшествия
15:03
Скончалась главный тренер сборной Казахстана Футбол
14:42
Reuters: Военные Мали подняли мятеж близ столицы Другие страны
14:40
В каком ресторане задержали представителей криминального мира?ОБНОВЛЕНО Происшествия
14:35
ФотоПосол Турции встретился с главой азербайджанской общины Карабаха  Нагорно-карабахский конфликт
14:32
В каких частях Азербайджана наибольшее число фактов инфицирования? Здоровье
14:24
На валютном аукционе ЦБА спрос на доллар снизился Финансы
14:17
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Экология
14:16
Бижан Зангане: Владельцем конфискованного США бензина является Венесуэла Энергетика
14:12
Меркель и Путин обсудили ситуацию в Беларуси В регионе
14:11
Пресечена попытка контрабанды на сумму 197 млн манатов Армия
13:30
ФотоВидеоСотрудники правоохранительных органов задержали наркоторговцев  Происшествия
13:22
В Petkim инвестировано 249 млн лир в этом году Промышленность
Вся новостная лента