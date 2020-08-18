Меркель и Путин обсудили ситуацию в Беларуси

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси в рамках телефонного разговора

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси в рамках телефонного разговора.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политических заключённых и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис", - приводит его слова ТАСС.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что канцлер ФРГ звонила ему, чтобы "поговорить".