Меркель: Германия может переместить свой контингент с турецкого "Инджирлик" в Иорданию

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с военной базы "Инджирлик" в Турции в соседние страны.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила журналистам канцлер Германии Ангела Меркель.

"Это затруднительно. И мы дали это понять по различным каналам. Мы продолжим переговоры, но параллельно будем смотреть за тем, как реализовать то, что уже заложено в этот мандат, потому что у нас уже были затруднения с визитами. Это означает - искать альтернативы для "Инджирлика", возможной альтернативой, например, среди других является Иордания", - сказала А.Меркель.