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    Меркель: Финансирование Турции Евросоюзом в рамках кризиса с беженцами сокращено не будет

    ЕС взял на себя обязательства выделить в ближайшие годы 3 млрд евро на нужды, связанные с беженцами

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/  События, происходящие в Турции, серьезно беспокоят Европу, но объемы помощи для противодействия миграционному кризису на ближайшие годы в рамках соглашения по беженцам сокращены не будут. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила  канцлер Германии Ангела Меркель по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

    "Мы взяли на себя обязательства в ближайшие годы выделить еще 3 млрд. евро. Это обещание мы должны сдержать, поскольку оно идет на нужды, связанные с беженцами", - сказала она.

    При этом канцлер напомнила, что участники саммита обсудят возможность ограничения выплат Анкаре сумм, которые выделяются в рамках переговорного процесса о вступлении в ЕС. В настоящее время этот процесс застопорился на фоне ситуации с правами человека в Турции. 

    "По этому вопросу будут заслушаны позиции всех участников", - добавила Меркель.

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