Мэрия Тбилиси с 1 августа не будет обеспечивать жильем беженцев из Украины

Прибывающие в Грузию граждане Украины из-за боевых действий в стране получат от тбилисской мэрии денежную помощь, а программа аренды для них жилья прекратится с 1 августа.

Прибывающие в Грузию граждане Украины из-за боевых действий в стране получат от тбилисской мэрии денежную помощь, а программа аренды для них жилья прекратится с 1 августа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении тбилисской мэрии.

Денежная помощь будет определена в размере 300 лари (107 долларов) на семью и 45 лари (16 долларов) на человека дополнительно. Кроме того, международные организации (World Vision и UNHCR) рассматривают пакет помощи в размере 235 лари (83 доллара) на человека.

Программа обеспечения жильем граждан Украины осуществлялась тбилисской мэрией с марта текущего года: украинцев, прибывавших в грузинскую столицу, мэрия размещала в разных гостиницах с трехразовым питанием.

В рамках программы Тбилиси за четыре месяца принял более 5 100 граждан Украины, из них более 2 300 человек по сей день проживают в 40 гостиницах столицы. На эти цели из городского бюджета потрачено в общей сложности 11 млн лари (3,928 млн долларов), а в конце месяца, когда программа прекратится, сумма достигнет примерно 14 млн лари (5 млн долларов).

Власти называют новую программу "монетизацией помощи". Предполагается, что на деньги, выделенные из городского бюджета, а также международными организациями, украинцы сами смогут арендовать жилье по своему усмотрению в частном секторе.

Впрочем, исходя из ситуации, сложившейся сегодня в Грузии в сфере недвижимости, это довольно проблематично: после того как в кавказскую страну приехали на временное жительство, по разным данным, от 100 тыс. до 150 тыс. россиян, цена аренды жилья в крупных городах, в том числе в Тбилиси и Батуми, взлетела до 500–600 долларов в месяц.