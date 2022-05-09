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Мэрия Мариуполя: После отъезда колонны ООН ВС РФ снова штурмовали "Азовсталь"

Мэрия Мариуполя: После отъезда колонны ООН ВС РФ снова штурмовали "Азовсталь" Российские войска продолжают атаковать мариупольскую "Азовсталь". После выезда колонны ООН за пределы Донецкой области войска РФ вновь попытались прорваться.
В регионе
9 мая 2022 г. 12:04
Мэрия Мариуполя: После отъезда колонны ООН ВС РФ снова штурмовали Азовсталь

Российские войска продолжают атаковать мариупольскую "Азовсталь". После выезда колонны ООН за пределы Донецкой области войска РФ вновь попытались прорваться.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram-канале.

"Ожидаемо, после выезда колонны ООН за пределы Донецкой области, оккупанты начали штурм Азовстали. В частности, предприняли попытку прорыва через мост. Но защитники отбили очередную вражескую атаку", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным полка "Азов", который обороняет Мариуполь, бойцы ликвидировали в блокадном городе более 2 500 российских военных и еще 5 000 ранили.

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Версия на английском языке Mariupol administration: Russian troops attack Azovstal steelworks after UN convoy left

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