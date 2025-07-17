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Мэрия Киева передала еще 800 FPV-дронов для ВСУ

Мэрия Киева передала еще 800 FPV-дронов для ВСУ Киев передал еще 800 FPV-дронов разных типов для ВС Украины.
В регионе
17 июля 2025 г. 17:43
Мэрия Киева передала еще 800 FPV-дронов для ВСУ

Киев передал еще 800 FPV-дронов разных типов для ВС Украины.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил в соцсетях мэр Киева Виталий Кличко.

"От Киева переданы защитникам на фронт еще 800 FPV-дронов разных типов. В частности, по 400 БПЛА поехали к бойцам 24 и 28 отдельных механизированных бригад ВСУ", – отметил он.

Мэр отметил, что столица системно поддерживает украинскую армию и продолжит помогать всем подразделениям.

Ранее сообщалось о том, что общая сумма помощи от мэрии силам обороны в 2025 году уже превысила 6 млрд грн. (ок. $144 млн).

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