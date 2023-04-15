Мэрия Киева намерена эвакуировать часть жителей в связи с повышением уровня воды в Днепре

Власти Киева в настоящий момент ведут подготовку к эвакуации части жителей ряда районов города из-за подъема воды в Днепре.

Власти Киева в настоящий момент ведут подготовку к эвакуации части жителей ряда районов города из-за подъема воды в Днепре.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"К сожалению, риск подтоплений существует для отдельных территорий частной и садово-дачной застройки в Голосеевском, Дарницком, Деснянском и Днепровском районах. Возможны частичные затопления территорий на дачных массивах...", - сказал он.

По словам Кличко, не исключается подтопление в пределах частной и садово-дачной застройки на левом берегу Днепра. Уровень половодья текущей весной существенно выше, чем в 2022 году. При этом угрозы из-за подъема воды для многоквартирных домов сейчас нет, заключил политик.