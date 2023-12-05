Мэрия Еревана приняла решение о повышении цен на проезд в общественном транспорте

Мэрия Еревана приняла решение в ближайшее время повысить стоимость проезда в автобусах со 100 драмов ($0,25) до 150 драмов ($0,37).

Мэрия Еревана приняла решение в ближайшее время повысить стоимость проезда в автобусах со 100 драмов ($0,25) до 150 драмов ($0,37).

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом вице-президент партии "Светлая Армения" Давид Хажакян сообщил в соцсетях.

"Ну, естественно, скажут, что все подорожало, и проезд тоже должен подорожать", - сказал он, добавив, что можно будет сохранить прежние цены: путем проведения полной реформы.

"Но даже если стоимость повысится, людям не придется ждать на автобусных остановках, движение транспорта не должно быть таким длинным, как сейчас, и оно не должно быть таким перегруженным, как сейчас", - сказал он.