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Мэрия Еревана приняла решение о повышении цен на проезд в общественном транспорте

Мэрия Еревана приняла решение о повышении цен на проезд в общественном транспорте Мэрия Еревана приняла решение в ближайшее время повысить стоимость проезда в автобусах со 100 драмов ($0,25) до 150 драмов ($0,37).
В регионе
5 декабря 2023 г. 17:38
Мэрия Еревана приняла решение о повышении цен на проезд в общественном транспорте

Мэрия Еревана приняла решение в ближайшее время повысить стоимость проезда в автобусах со 100 драмов ($0,25) до 150 драмов ($0,37).

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом вице-президент партии "Светлая Армения" Давид Хажакян сообщил в соцсетях.

"Ну, естественно, скажут, что все подорожало, и проезд тоже должен подорожать", - сказал он, добавив, что можно будет сохранить прежние цены: путем проведения полной реформы.

"Но даже если стоимость повысится, людям не придется ждать на автобусных остановках, движение транспорта не должно быть таким длинным, как сейчас, и оно не должно быть таким перегруженным, как сейчас", - сказал он.

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Версия на английском языке Yerevan City Hall decides to increase public transport fares
Версия на азербайджанском языке İrəvanda ictimai nəqliyyatda gedişhaqqı artırılır

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