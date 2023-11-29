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Мэрия Еревана предлагает кратно поднять плату за парковку в городе

Мэрия Еревана предлагает кратно поднять плату за парковку в городе Мэрия Еревана предлагает в разы поднять стоимость парковки в столице, как в центре, так и на остальных участках.
В регионе
29 ноября 2023 г. 11:34
Мэрия Еревана предлагает кратно поднять плату за парковку в городе

Мэрия Еревана предлагает в разы поднять стоимость парковки в столице, как в центре, так и на остальных участках.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, соответствующий проект решения опубликован на сайте правовой информации.

Сейчас годовая стоимость, независимо от участка составляет 12 тыс. драмов (30 долларов). Проектом предлагается довести стоимость парковки на центральных улицах до 160 тыс. (400 долларов).

В центральных участках суточная парковка будет стоить 2 тыс. драмов вместо 500, часовая плата составит 300 драмов вместо нынешних 100.

На остальных участках годовая плата составит 24 тыс. драмов (60 долларов), суточная – 1 тыс. драмов, плата за час парковки не изменится.

Данные изменения, по замыслу авторов, призваны разгрузить центр армянской столицы. В случае принятия решения оно вступит в силу с 1 января 2024 года.

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