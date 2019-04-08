Мэрами Анкары и Стамбула утвердили кандидатов от оппозиции

Центризбирком Турции утвердил итоги выборов мэров Анкары и Стамбула, на которых победили кандидаты от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Мансур Яваш и Тунч Сойер.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, оба кандидата уже получили протоколы с окончательными итогами выборов.

Ранее правящая партии справедливости и развития (ПСР) подала апелляцию в центризбирком на предварительные итоги прошедших 31 марта выборов мэра Стамбула, на которых побеждает кандидат от НРП Экрем Имамоглу.

Правящая ПСР выиграла выборы в местные органы власти в 39 провинциях Турции, в частности, ее кандидаты победили на выборах в мэры Бурсы, Газиантепа, Трабзона, Самсуна, Кайсери. За кандидатов НРП избиратели отдали голоса в 21 провинции, среди которых Анкара, Стамбул, Измир, Анталья, Адана.