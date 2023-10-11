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Мерал Акшенер: Открытие Зангезурского коридора внесет вклад в экономику и самой Армении

Мерал Акшенер: Открытие Зангезурского коридора внесет вклад в экономику и самой Армении Открытие Зангезурского коридора и его присоединение к Среднему коридору внесут большой вклад в экономику всех стран региона, в том числе Армении.
В регионе
11 октября 2023 г. 17:57
Мерал Акшенер: Открытие Зангезурского коридора внесет вклад в экономику и самой Армении

Открытие Зангезурского коридора и его присоединение к Среднему коридору внесут большой вклад в экономику всех стран региона, в том числе Армении.

Как сообщает Report, об этом заявила лидер турецкой "Хорошей партии" (İyi parti) Мерал Акшенер.

Акшенер отметила, что отныне в регионе будет царить мир и стабильность, устранятся конфликты.

По ее словам, все страны, в частности Армения, должны понять, что Карабах это Азербайджан.

“Карабах - это тюркская земля, а Карабах - это Азербайджан”, - сказала она.

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Версия на английском языке Meral Aksener: Everyone, especially Armenia, should know that Karabakh belongs to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Meral Akşener: “Hər kəs, xüsusən də Ermənistan bilməlidir ki, Qarabağ Azərbaycanındır”

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