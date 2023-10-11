Мерал Акшенер: Открытие Зангезурского коридора внесет вклад в экономику и самой Армении

Открытие Зангезурского коридора и его присоединение к Среднему коридору внесут большой вклад в экономику всех стран региона, в том числе Армении.

Открытие Зангезурского коридора и его присоединение к Среднему коридору внесут большой вклад в экономику всех стран региона, в том числе Армении.

Как сообщает Report, об этом заявила лидер турецкой "Хорошей партии" (İyi parti) Мерал Акшенер.

Акшенер отметила, что отныне в регионе будет царить мир и стабильность, устранятся конфликты.

По ее словам, все страны, в частности Армения, должны понять, что Карабах это Азербайджан.

“Карабах - это тюркская земля, а Карабах - это Азербайджан”, - сказала она.