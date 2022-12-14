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Мэра Стамбула приговорили к двум годам и семи месяцам лишения свободы

Мэра Стамбула приговорили к двум годам и семи месяцам лишения свободы Стамбульский суд в среду вынес вердикт по делу мэра турецкого мегаполиса Экрема Имамоглу, приговорив его за оскорбление представителей Центризбиркома к двум годам и семи месяцам лишения свободы.
В регионе
14 декабря 2022 г. 19:06
Мэра Стамбула приговорили к двум годам и семи месяцам лишения свободы

Стамбульский суд в среду вынес вердикт по делу мэра турецкого мегаполиса Экрема Имамоглу, приговорив его за оскорбление представителей Центризбиркома к двум годам и семи месяцам лишения свободы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает из зала суда телеканал Habertürk.

Сам политик ранее в среду призвал жителей Стамбула прийти в 16:00, когда суд собрался для вынесения приговора, в район Сарачхане, где расположена мэрия. "Каким бы ни было решение суда, жду всех жителей 16-миллионного Стамбула в Сарачхане", - написал он в Twitter.

В случае утверждения приговора вышестоящей инстанцией Имамоглу может лишиться своего поста в связи с пятилетним запретом на политическую деятельность.

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Версия на азербайджанском языке Məhkəmə Əkrəm İmamoğluna 2 il 7 ay 15 gün həbs cəzası verib

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