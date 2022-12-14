Мэра Стамбула приговорили к двум годам и семи месяцам лишения свободы

Стамбульский суд в среду вынес вердикт по делу мэра турецкого мегаполиса Экрема Имамоглу, приговорив его за оскорбление представителей Центризбиркома к двум годам и семи месяцам лишения свободы.

Стамбульский суд в среду вынес вердикт по делу мэра турецкого мегаполиса Экрема Имамоглу, приговорив его за оскорбление представителей Центризбиркома к двум годам и семи месяцам лишения свободы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает из зала суда телеканал Habertürk.

Сам политик ранее в среду призвал жителей Стамбула прийти в 16:00, когда суд собрался для вынесения приговора, в район Сарачхане, где расположена мэрия. "Каким бы ни было решение суда, жду всех жителей 16-миллионного Стамбула в Сарачхане", - написал он в Twitter.

В случае утверждения приговора вышестоящей инстанцией Имамоглу может лишиться своего поста в связи с пятилетним запретом на политическую деятельность.