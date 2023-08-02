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Мера пресечения в отношении экс-главы Минобороны Армении не изменилась

Мера пресечения в отношении экс-главы Минобороны Армении не изменилась Мера пресечения в отношении бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна не менялась.
В регионе
2 августа 2023 г. 13:27
Мера пресечения в отношении экс-главы Минобороны Армении не изменилась

Мера пресечения в отношении бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна не менялась.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает Судебный департамент.

"В ответ на публикации в СМИ поясняем, что мера пресечения в отношении Давида Тонояна (арест) судом не менялась", - говорится в сообщении.

Апелляционный антикоррупционный суд отправил дело на новое расследование, однако оставил меру пресечения неизменной.

Также департамент пояснил причину нового ареста торговца оружием Давида Галстяна, ранее освобожденного под залог, отправили под арест в связи с тем, что следствие представило суду новые факты. Так, сообщается, что находясь на свободе, он пытался препятствовать следствию путем незаконного воздействия на участников судебного процесса.

Отметим, что 1 августа Апелляционный суд отменил решение Антикоррупционного суда об освобождении Галстяна под залог.

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