Мера пресечения в отношении экс-главы Минобороны Армении не изменилась

Мера пресечения в отношении бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна не менялась.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает Судебный департамент.
"В ответ на публикации в СМИ поясняем, что мера пресечения в отношении Давида Тонояна (арест) судом не менялась", - говорится в сообщении.
Апелляционный антикоррупционный суд отправил дело на новое расследование, однако оставил меру пресечения неизменной.
Также департамент пояснил причину нового ареста торговца оружием Давида Галстяна, ранее освобожденного под залог, отправили под арест в связи с тем, что следствие представило суду новые факты. Так, сообщается, что находясь на свободе, он пытался препятствовать следствию путем незаконного воздействия на участников судебного процесса.
Отметим, что 1 августа Апелляционный суд отменил решение Антикоррупционного суда об освобождении Галстяна под залог.