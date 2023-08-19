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Мэр: В Тростянце ущерб в результате агрессии ВС РФ оценивается в 120 млн долларов

Мэр: В Тростянце ущерб в результате агрессии ВС РФ оценивается в 120 млн долларов Ущерб, причиненный городу Тростянец (Сумская область Украины) в результате агрессии ВС России, оценивается предварительно в 120 млн долларов США.
В регионе
19 августа 2023 г. 13:22
Мэр: В Тростянце ущерб в результате агрессии ВС РФ оценивается в 120 млн долларов

Ущерб, причиненный городу Тростянец (Сумская область Украины) в результате агрессии ВС России, оценивается предварительно в 120 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил мэр города Юрий Бова в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"По оценкам специалистов, ущерб от повреждения зданий у нас составляет 108 млн долларов, а вместе с украденной оргтехникой, транспортом, мебелью, мы насчитали 120 млн долларов", – отметил он.

Он также подчеркнул, что на территории города в целом разрушены 1 500 объектов, из которых 1 200 - это жилые дома.

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