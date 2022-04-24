Мэр: В Мариуполе погибли более 20 тысяч мирных жителей

С начала кровавой полномасштабной войны, развязанной Россией, погибли более 20 тысяч жителей Мариуполя.

С начала кровавой полномасштабной войны, развязанной Россией, погибли более 20 тысяч жителей Мариуполя.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил мэр города Вадим Бойченко.

"Мы уже сегодня имеем печальную цифру - более 20 тысяч местного населения, наших мирных жителей, это женщины, дети, погибли", - сообщил он.

Также Бойченко отметил, что российские войска продолжают срывать эвакуацию из города.

"Мы понимаем, что более 100 тысяч населения, к сожалению, остается в городе. Они умоляют о спасении. Я еще раз хочу подчеркнуть - к сожалению, двое суток войска противника срывают эвакуацию, не выпускают жителей, которые собираются в локациях, определенных для эвакуации. Издеваются над ними", - говорит глава города.