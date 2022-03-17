Мэр: В город Олешки в Херсонской области зашли российские войска

В город Олешки Херсонской области Украины зашли русские войска.

В город Олешки Херсонской области Украины зашли русские войска.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в своем видеообращении в Facebook сообщил мэр города Евгений Рищук.

По его словам, сейчас российские войска заселяются в Олешки.

"Я только что от них, меня немножко "потеребили". В целом на сейчас ничего страшного не происходит, они сейчас заселяются в город. Не знаем их позиции. Нам сказали: "Поддерживайте порядок, как и поддерживали, мы никакого отношения к вам сейчас не будем иметь". Патруль наш дальше работает, мы дальше работаем, мусор вывозим, хлеб печем, мы работаем независимо от того, что происходит в городе", - сказал Рищук.