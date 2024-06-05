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Мэр турецкого города Хаккяри получил 19,5 года тюрьмы по статье о терроризме

Мэр турецкого города Хаккяри получил 19,5 года тюрьмы по статье о терроризме Избранный на муниципальных выборах в Турции в марте на пост мэра города Хаккяри на юго-востоке республики Мехмет Сыддык Акыш приговорен судом к 19,5 года тюрьмы за терроризм.
В регионе
5 июня 2024 г. 16:18
Мэр турецкого города Хаккяри получил 19,5 года тюрьмы по статье о терроризме

Избранный на муниципальных выборах в Турции в марте на пост мэра города Хаккяри на юго-востоке республики Мехмет Сыддык Акыш приговорен судом к 19,5 года тюрьмы за терроризм.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TRT.

Суд признал Акыша виновным в "руководстве вооруженной террористической группировкой". Изначально прокуратура требовала для него от 15 лет до 22,5 года тюрьмы по обвинениям в руководстве террористической группировкой и членстве в ней.

Временным исполняющим обязанности мэра распоряжением МВД республики назначен губернатор Хаккяри Али Челик.

3 июня Акыш был отстранен от должности и задержан в рамках расследования дела о связях с террористической Рабочей партией Курдистана (РКК. В мэрии Хаккяри были проведены обыски. Полиция запретила в течение 10 дней устраивать уличные акции участникам прокурдской партии DEM, которую представляет Акыш.

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