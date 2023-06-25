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Мэр: Техника "Вагнер" повредила более 10 тыс. кв. м дорожного полотна в Ростове-на-Дону

Мэр: Техника "Вагнер" повредила более 10 тыс. кв. м дорожного полотна в Ростове-на-Дону Техника ЧВК "Вагнер" повредила более 10 тыс. квадратных метров дорожного полотна в Ростове-на-Дону.
В регионе
25 июня 2023 г. 11:32
Мэр: Техника Вагнер повредила более 10 тыс. кв. м дорожного полотна в Ростове-на-Дону

Техника ЧВК "Вагнер" повредила более 10 тыс. квадратных метров дорожного полотна в Ростове-на-Дону.

Как передает Report, об этом сообщил мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

После того, как группа ЧВК покинула город, специалисты дорожной службы провели обследование полотна, по которому пролегал путь военной техники. По предварительным данным, повреждено более 10 тыс. кв. м. дорожного полотна. Больше всего пострадал Буденновский проспект.

"Уже сегодня рабочие бригады приступят к устранению повреждений. Весь объем работ планируется выполнить за 2 дня", – заявил Логвиненко.

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