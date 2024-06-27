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Мэр Тегерана снимает свою кандидатуру с выборов президента в Иране

Мэр Тегерана снимает свою кандидатуру с выборов президента в Иране Мэр Тегерана Алиреза Закани снял свою кандидатуру с выборов президента Ирана в пользу двух других кандидатов от крыла консерваторов - спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и представителя духовного лидера в Совбезе республики Саида Джалили.
В регионе
27 июня 2024 г. 12:24
Мэр Тегерана снимает свою кандидатуру с выборов президента в Иране

Мэр Тегерана Алиреза Закани снял свою кандидатуру с выборов президента Ирана в пользу двух других кандидатов от крыла консерваторов - спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и представителя духовного лидера в Совбезе республики Саида Джалили.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранские СМИ.

"Я дошел до самого конца [определенного] законом срока предвыборной гонки, но продолжение курса погибшего [президента Ибрахима] Раиси важнее. Прошу Джалили и Галибафа объединиться, не оставлять без ответа законные требования сил революции и не допустить образования третьего правительства Роухани", - написал Закани в соцсети "X".

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Версия на английском языке Tehran mayor withdraws from Iranian presidential race
Версия на азербайджанском языке Tehran meri prezident seçkilərində namizədliyini geri götürüb

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