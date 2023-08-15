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Мэр Стамбула сообщил о готовности баллотироваться на новый срок на выборах в 2024 году

Мэр Стамбула сообщил о готовности баллотироваться на новый срок на выборах в 2024 году Действующий мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил о готовности баллотироваться на новый срок на предстоящих в марте 2024 года выборах главы турецкого мегаполиса.
В регионе
15 августа 2023 г. 14:17
Мэр Стамбула сообщил о готовности баллотироваться на новый срок на выборах в 2024 году

Действующий мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил о готовности баллотироваться на новый срок на предстоящих в марте 2024 года выборах главы турецкого мегаполиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на пресс-конференции.

"Призываю всех наших граждан выступить единым фронтом, чтобы вернуть демократию и стать истинными хозяевами нашего города. Так же, как и в 2019 году, я выхожу в путь, чтобы служить Стамбулу и его 16 млн жителям", - сказал он.

Отвечая на вопрос, означает ли его заявление выдвижение кандидатуры на пост мэра, Имамоглу сказал: "Я не говорил, что являюсь кандидатом [в мэры], я сказал, что выхожу в путь".

Решение о выдвижении кандидата в мэры Стамбула должно быть принято руководством оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), которую представляет 52-летний политик.

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Версия на английском языке Istanbul mayor ready to run for new term in 2024 elections

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