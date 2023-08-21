О нас

Мэр Стамбула призвал жителей города к экономии воды из-за угрозы засухи

Мэр Стамбула призвал жителей города к экономии воды из-за угрозы засухи Мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал жителей 16-миллионного города к экономии воды из-за угрозы засухи, с которой сталкивается турецкий мегаполис.
В регионе
21 августа 2023 г. 01:28
Мэр Стамбула призвал жителей города к экономии воды из-за угрозы засухи

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал жителей 16-миллионного города к экономии воды из-за угрозы засухи, с которой сталкивается турецкий мегаполис.

Как передает Report, об этом сообщил Э.Имамоглу в соцсети X (ранее Twitter).

"Согласно прогнозам на предстоящей неделе в Стамбуле осадков не ожидается. Призываю всех наших граждан быть более внимательными при потреблении воды и к ее экономии. Наш город и страна сталкиваются с угрозой засухи".

По данным мэрии, запасы воды в водохранилищах Стамбула из-за жаркого и засушливого лета по состоянию на воскресенье снизились до 32,38% от нормы, что является минимальным показателем за последние девять лет. По прогнозам синоптиков, на которые ссылается мэр, на будущей неделе средняя температура в Стамбуле будет превышать 30 градусов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İstanbulda quraqlıq təhlükəsi yaranıb, mer suya qənaət etməyə çağırıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
14 августа 2023 г. 14:50
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
11 августа 2023 г. 12:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi