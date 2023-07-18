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Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери

Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери Город Купянск Харьковской области Украины, освобожденный от оккупации в прошлом году, со вчерашнего дня вновь подвергается серьезным атакам со стороны российской армии.
В регионе
18 июля 2023 г. 14:44
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери

Город Купянск Харьковской области Украины, освобожденный от оккупации в прошлом году, со вчерашнего дня вновь подвергается серьезным атакам со стороны российской армии.

В разговоре с восточноевропейским бюро Report мэр города Купянск Андрей Беседин отметил, что Вооруженные Силы Украины находятся на своих позициях, достойно противостоят противнику, старающемуся нанести удары по мирным жителям, важным объектам инфраструктуры:

"Напомню, что украинская армия в сентябре прошлого года освободила город Купянск. С тех пор линия фронта находится примерно в 9 км. Купянск ежедневно подвергается обстрелу. За это время мы увидели, что враг – Россия может воевать только с гражданским населением, критической инфраструктурой и разрушает наш город. Здесь нет ничего от войны, это акт геноцида и террора. Мы верим в ВС Украины, защищающих нас военнослужащих. Они постепенно освобождают наши города, поселки. Уверены, что в ближайшее время враг будет выдворен с наших территорий, и мы вместе с цивилизованным миром начнем продвигаться в направлении восстановительных работ".

Мэр города добавил, что в этом году в Купянске погибли более 20 гражданских, ранены более 40 человек.

"Урон нанесен 35-40 процентам жилищного фонда. В центральной части Купянска разрушены 98 процентов зданий.

После освобождения Купянска Россия предпринимает попытки по повторной оккупации. Однако противник ничего не может достичь в этом направлении, несет большие потери. Периодически противник совершает более серьезные атаки, порой действует менее активно. В этом месяце наблюдается расширение масштаба как с точки зрения ударов, так и с точки зрения атак", - подчеркнул мэр города.

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Версия на английском языке Mayor of liberated Kupiansk: ‘The other side is attacking again, facing serious losses’
Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad edilmiş Kupyansk şəhərinin meri: "Qarşı tərəf yenə hücum edir, ciddi itkilərlə üzləşirlər"

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Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
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