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    Мэр Махачкалы проверил ход работ по строительству сквера имени Азиза Алиева

    Муса Мусаев поручил снести незаконные объекты торговли и завершить мероприятия по переносу инженерных сетей

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Глава Махачкалы Муса Мусаев проверил ход работ по строительству сквера имени бывшего первого секретаря Дагобкома КПСС Азиза Алиева.

    Как сообщает Report со ссылкой на дагестанские СМИ, градоначальник совместно с представителями городской администрации проинспектировал территорию будущего сквера, посвященного памяти крупного политического деятеля Дагестана и Азербайджана.

    Ознакомившись с качеством проведения работ, Муса Мусаев поручил снести незаконные объекты торговли и завершить мероприятия по переносу инженерных сетей.

    К весне следующего года проект должен быть полностью реализован.

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