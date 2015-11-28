Мэр Махачкалы проверил ход работ по строительству сквера имени Азиза Алиева

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Глава Махачкалы Муса Мусаев проверил ход работ по строительству сквера имени бывшего первого секретаря Дагобкома КПСС Азиза Алиева.

Как сообщает Report со ссылкой на дагестанские СМИ, градоначальник совместно с представителями городской администрации проинспектировал территорию будущего сквера, посвященного памяти крупного политического деятеля Дагестана и Азербайджана.

Ознакомившись с качеством проведения работ, Муса Мусаев поручил снести незаконные объекты торговли и завершить мероприятия по переносу инженерных сетей.

К весне следующего года проект должен быть полностью реализован.