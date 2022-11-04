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Мэр Киева: В столице без света остались 450 тыс. квартир

Мэр Киева: В столице без света остались 450 тыс. квартир В Киеве 450 тыс. квартир остались без электричества, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущие дни.
В регионе
4 ноября 2022 г. 10:53
Мэр Киева: В столице без света остались 450 тыс. квартир

В Киеве 450 тыс. квартир остались без электричества, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущие дни.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Мэр объяснил это перегрузками центрального узла энергосистемы Украины.

Он также обратился ко всем жителям города и попросил их максимально экономить электроэнергию, так как "ситуация остается сложной".

Ранее Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что 4 ноября в стране электричество будут отключать в 11 субъектах страны.

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Версия на английском языке Kyiv mayor: 450,000 apartments left without electricity in capital

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