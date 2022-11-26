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Мэр Киева сообщил об отсутствии света у 25% жителей столицы

Мэр Киева сообщил об отсутствии света у 25% жителей столицы Четверть потребителей в Киеве днем в субботу, 26 ноября, все еще остаются без электричества.
В регионе
26 ноября 2022 г. 16:23
Мэр Киева сообщил об отсутствии света у 25% жителей столицы

Четверть потребителей в Киеве днем в субботу, 26 ноября, все еще остаются без электричества.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.

"Сегодня без света в Киеве еще 25% потребителей. Энергетики прилагают все усилия, чтобы вернуть энергоснабжение в дома жителей столицы", - пояснил Кличко.

Национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщило, что энергетики продолжают восстанавливать энергосистему.

"По состоянию на 11:00 введен в работу еще один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на других. Таким образом производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% от потребностей потребления. Однако еще 25% электроэнергии все еще остаются в дефиците, поэтому сегодня на всей территории Украины действует режим ограничения потребления", - говорится в сообщении.

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