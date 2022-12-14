Мэр Киева сообщил о взрывах в Шевченковском районе

Взрывы произошли в Шевченковском районе Киева.

Взрывы произошли в Шевченковском районе Киева.

Как передает Report, об этом сообщил в среду мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Взрывы в Шевченковском районе столицы", - написал он.

В Киеве была объявлена воздушная тревога. Сирена также звучит в Киевской, Винницкой и Житомирской областях.

Шевченковский район расположен в центральной части Киева. В нем находятся предприятия высокопроизводительной промышленности и строительства. В промышленный комплекс района входит 71 предприятие.