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Мэр Киева сообщил о взрывах в Шевченковском районе

Мэр Киева сообщил о взрывах в Шевченковском районе Взрывы произошли в Шевченковском районе Киева.
В регионе
14 декабря 2022 г. 09:07
Мэр Киева сообщил о взрывах в Шевченковском районе

Взрывы произошли в Шевченковском районе Киева.

Как передает Report, об этом сообщил в среду мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Взрывы в Шевченковском районе столицы", - написал он.

В Киеве была объявлена воздушная тревога. Сирена также звучит в Киевской, Винницкой и Житомирской областях.

Шевченковский район расположен в центральной части Киева. В нем находятся предприятия высокопроизводительной промышленности и строительства. В промышленный комплекс района входит 71 предприятие.

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Версия на английском языке Kyiv mayor reports on explosions in Shevchenkivskyi district

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